Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli...
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IHAAW115432-SIY/28-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.
IHAAW115432-SIY/28-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz." 28.01.2019 11: 54: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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