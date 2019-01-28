Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli...

46 dakika önce

IHAAW115432-SIY/28-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW115432-SIY/28-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz." 28.01.2019 11: 54: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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