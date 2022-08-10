CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU

10.08.2022 11:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu. Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi. Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NA KATILAN ÜLKELERİN LİDERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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