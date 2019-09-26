Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar. Bunun dışında binalarda hafif hasarlar var. Yüreğimizi yakacak bir haber almadık" dedi. - İSTANBUL
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