Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 kadar yaralanma söz konusu, bunlar hafif yaralılar. Bunun dışında binalarda hafif hasarlar var. Yüreğimizi yakacak bir haber almadık" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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