Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü Görevini Üstlenen Şenol...
1 saat önce
IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik etti.
IHAAW154443-SPO/01-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. 01.03.2019 15: 44: 43 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i Tebrik Ederek Başarı Diledi
Neymar, Başakşehir Forması Giyen Robinho'yu İdol Olarak Gördüğünü Açıkladı
Eşinden Boşandıktan Sonra Bunalıma Giren Emmanuel Eboue, Çocukluk Aşkı ile Evlenme Kararı Aldı
Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı