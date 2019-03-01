Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü Görevini Üstlenen Şenol...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü Görevini Üstlenen Şenol...

1 saat önce

IHAAW154443-SPO/01-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü Görevini Üstlenen Şenol..., System.String[]
IHAAW154443-SPO/01-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. 01.03.2019 15: 44: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Recep Tayyip Erdoğan, Spor
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