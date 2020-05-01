Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

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