Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(AB'nin Yunanistan'a desteği) 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bugün bendeler geliyorlar, konuşacağız. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var. Bizi aldatmaya kalkmayın. 40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye bir 40 daha harcar. Bu ülkenin bereketli olan kesesi vardır" dedi. - ANKARA