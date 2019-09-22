Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
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