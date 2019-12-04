Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşürken, gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. - LONDRA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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