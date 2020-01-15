Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü

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