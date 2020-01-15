Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Libya'daki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:57 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü
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