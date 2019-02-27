Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i...
2 saat önce
IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
IHAAW154712-SIY/27-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 27.02.2019 15: 47: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:53 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
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