Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i...

2 saat önce

IHAAW154712-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i..., System.String[]
IHAAW154712-SIY/27-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanının kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 27.02.2019 15: 47: 12 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Jared Kushner, Yenikadinda Gösterme, Politika
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