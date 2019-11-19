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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızda en küçük taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize yapılan ihanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız" dedi. - ANKARA
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