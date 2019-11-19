Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızda en küçük taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize yapılan ihanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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