GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

(New York)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25. ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen için TBMM'de düzenlenecek cenaze töreni ile partisince İstanbul Harbiye Hilton Otel'de yapılacak Aile Destekleri Sigortası (ADS) konulu basın toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/11.00/İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamuk hasadına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile toplantıda buluşacak ve Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirecek.

(Hatay/10.30/14.00/16.00)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası, serbest stilde repesaj ve final müsabakalarıyla sona erecek.

(Belgrad)

2- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası Trabzonspor- Gaziantep FK, Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/17.00/İstanbul/17.00/20.00/Ankara/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi Tuzlaspor- Pendikspor, Bodrumspor- Manisa FK, Yılport Samsunspor- Sakaryaspor ve Göztepe- Altınordu maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.30/Muğla/Samsun/16.00/İzmir/19.00)

4- TFF 2. lig gruplarında 5. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 3. hafta tamamlanacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2. haftasına 3 maçla devam edilecek.

6- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Györi Audi ETO takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Györ/17.00)

7- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Spor Toto, Lüksemburg'un Dudelange takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Dudelange/20.00)

8- Yelkende Çeşme'de düzenlenen 470 Avrupa Şampiyonası, madalya mücadeleleriyle sona erecek.

(İzmir)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşulacak.

(Aragon/15.00)

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