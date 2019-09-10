Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde,...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde,...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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