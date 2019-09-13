Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'den terörle mücadelede beklenen tavrı göremedik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'den terörle mücadelede beklenen tavrı göremedik

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırından Türkiye yönelik terör tehdidi karşısında ABD’nin beklenen tavrı şu ana kadar sergilemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD'den terörle mücadelede beklenen tavrı göremedik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırından Türkiye yönelik terör tehdidi karşısında ABD'nin beklenen tavrı şu ana kadar sergilemediğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahce Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:30 
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