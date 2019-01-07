Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Merkezli The New York Times Gazetesine Yazdığı "Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Merkezli The New York Times Gazetesine Yazdığı "Türkiye'nin...

1 saat önce

IHAAW234534-SIY/07-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The New York Times gazetesine yazdığı "Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var" başlıklı makalede, Suriye'de uzun vadeli barış ve istikrara katkı sunacak kapsamlı bir stratejinin Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Merkezli The New York Times Gazetesine Yazdığı
IHAAW234534-SIY/07-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli The New York Times gazetesine yazdığı " Türkiye'nin Suriye'de barışı sağlamak için bir planı var" başlıklı makalede, Suriye'de uzun vadeli barış ve istikrara katkı sunacak kapsamlı bir stratejinin Türkiye'nin liderliği yoluyla sağlanabileceğini anlattı. 07.01.2019 23: 45: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Türkiye, New York Times, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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