Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi Açıklamasının Bölgeyi Yeni Bir Krizin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi Açıklamasının Bölgeyi Yeni Bir Krizin...

1 saat önce

IHAAW104242-SIY/22-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi Açıklamasının Bölgeyi Yeni Bir Krizin..., System.String[]
IHAAW104242-SIY/22-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini söyledi. 22.03.2019 10: 42: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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