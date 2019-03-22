Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi Açıklamasının Bölgeyi Yeni Bir Krizin...
1 saat önce
IHAAW104242-SIY/22-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Golan Tepesi açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini söyledi.
IHAAW104242-SIY/22-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
'nin Golan Tepesi açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini söyledi. 22.03.2019 10: 42: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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