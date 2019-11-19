Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 'S-400'den vazgeçin' talebine ilişkin, 'Türkiye'nin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin "S-400'den vazgeçin" talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık" dedi. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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