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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil işgal ve ilhak planıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil işgal ve ilhak planıdır" dedi. - ANKARA
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