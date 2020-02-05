Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, 'Bu Barış Planı değil... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil işgal ve ilhak planıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin sözde Barış Planı'na ilişkin, "Bu Barış Planı değil işgal ve ilhak planıdır" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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