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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum

15.02.2022 22:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördüklerini belirterek, "Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Erdoğan, ziyaretine ilişkin fotoğrafları da paylaştığı mesajında, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretimiz boyunca büyük bir muhabbet ve yakınlık gördük. Şahsıma ve heyetime gösterilen nazik ev sahipliğinden dolayı Abu Dabi Veliaht Prensi, değerli kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'e teşekkür
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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi'ne teşekkür etti: Kardeşim Muhammed Bin Zayid'e şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika
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