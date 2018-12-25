Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihbarat sağlıklı nasıl çalışıyor İHA, SİHA nasıl çalışıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstihbarat sağlıklı nasıl çalışıyor İHA, SİHA nasıl çalışıyor. Bunların hepsi terörle mücadelemizi yine kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok" dedi.

Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularına cevapladı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa sürecine ilişkin soruya, "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Öyle bir şey var mı? Dersinize iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl işleyeceğine ilişkin soruya Erdoğan, "Milletvekili Belediye Başkanı seçilinceye kadar aynen devam ediyor. Meclis Başkanlığı'nda durum aynıdır. Seçilirse seçildiği zaman istifa verebilir. Bundan önce istifaya gerek yok" şeklinde konuştu.

İstanbul adayının ne zaman açıklanacağına dair soruya Erdoğan, "29 Aralık'ta açıklanacak" diye konuştu.

ABD tek başına mı yoksa koalisyon ile birlikte mi çekilecek sorusuna ise Erdoğan, "Amerika üzerine düşeni yaptı. Fransa'da Macron'un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki işbirliğimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada tabi aynı zamanda arkadaşlarımın bir grup Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre, benim de Sayın Putin ile görüşmem olacak" dedi.

Putin ile görüşmeye ilişkin soruya Erdoğan, "Yüz yüze görüşme olacak" ifadelerini kullandı.

Bir sürpriz açıklayacağını hatırlatan gazetecilere Erdoğan, "Bağıra çağıra olmaz ki. 'A yarın geliyoruz hazırlanın'. Terörle mücadelede her zaman sürpriz olarak televizyonlarda izlerken ben bile oradan takip ediyorum. Maşallah istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş, bizim de askerimiz jetlerle buraları bombalamışlar. Son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar meselemiz. İstihbarat sağlıklı nasıl çalışıyor İHA, SİHA nasıl çalışıyor . Bunların hepsi terörle mücadelemizi yine kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok" dedi.

Erdoğan Cumhur ittifakı ile işbirliği yapılacak illerin belli olup olmadığına yönelik soruya, büyük oranda netleştiğini söyledi. (AUÖ-BA-Y) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:42 Kaynak: İHA

Politika
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