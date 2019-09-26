Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD ölçümlerine 5,8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD ölçümlerine 5,8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD ölçümlerine 5,8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Ardından ise 28 artçı meydana geldi." - İSTANBUL
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