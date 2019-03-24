Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'ya Geliyor

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 25 Mart Pazartesi günü Ağrı'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'ya Geliyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 25 Mart Pazartesi günü Ağrı'ya gelecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Ağrı'ya geliyor. 25 Mart Pazartesi günü Ağrı'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.30'da il merkezindeki Dörtyol kavşağında bir miting düzenleyecek ve halka seslenerek, yerel seçimler için belediye başkan adaylarına destek isteyecek. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı, Politika
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