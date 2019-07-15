Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile bu devletin teminatı altında olsun. Bu vakfımız aracılığı ile şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi yürüteceğimize inanıyorum." - İSTANBUL
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