Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden asla güçlü aile yapısını inşa edemeyiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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