Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden asla güçlü aile yapısını inşa edemeyiz" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var