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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile içi şiddet, önüne geçmemiz gerek en önemli tehditlerden biridir. Bunu bitirmeden asla güçlü aile yapısını inşa edemeyiz" dedi. - İSTANBUL
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