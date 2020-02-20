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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Almanya'daki saldırı) Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Almanya'daki saldırı) Tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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