Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alt Yapı Sorunları Tüm Şehirlerde Çözülecek" Dedi.
32 dakika önce
IHAAW121043-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alt yapı sorunları tüm şehirlerde çözülecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:19 Kaynak: İHA
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