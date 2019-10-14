Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir" dedi. - BAKÜ
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