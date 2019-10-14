Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
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