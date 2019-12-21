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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için 'yapamazsınız' diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız" dedi. - İSTANBUL
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