GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİNE

04.08.2022 01:15
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.00)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

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