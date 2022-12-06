Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyonu mesajı: Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyonu mesajı: Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti

06.12.2022 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyonu mesajı: Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan sınır ötesi operasyon hakkında önemli mesajlar verirken, "Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

"KOBANİ BİTTİ"

Konuşmasında terörle mücadelede batının hali ortada diyen Erdoğan, "Türkiye ise terörle mücadelede tüm engelleri aşmış ve terörü yerinde yani bu terör Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa onları içeri sokarak değil kuzeyinde bitiriyoruz. Çıkmış birileri diyor ki, Kobani'yi şöyle yapamazsınız, Kobani bitti. Gereken tedbir neyse aldık, alıyoruz, bundan sonra da alacağız" dedi.

"TÜM MÜHİMMATINI ÜRETEN TÜRKİYE VAR"

Eroğan sözlerinin devamında da "O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda boğulacakları yerdir. Mermisini üretemeyen Türkiye varken mermiyi bırakın tüm mühimmatını kendisi üreten Türkiye var. Bize gardaş olanla biz gardaş olmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

ERDOĞAN 3 BÖLGEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Erdoğan daha önce de Pençe-Kılıç hava harekatının ardından "Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınır ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor" mesajı vermişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Operasyon, Suriye, Güncel, Son Dakika

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