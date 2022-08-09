Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı

09.08.2022 02:39
Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da; Hüseyin Gazi Cemevi’nde Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti ve Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle Muharrem ayı iftarına katıldı. Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından MKE Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor Hakkını aramak için Ankara'ya yürüyor
Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu
00:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı
00:22 Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu
00:01 Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:47 Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
23:03 Güzel oyuncu Mine Tugay'ın derin göğüs dekolteli pozu hayran bıraktı
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 02:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement