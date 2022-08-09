Erdoğan Ankara'da, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı İftarına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi ve Muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından, Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti ve Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle Muharrem ayı iftarına katıldı. Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.