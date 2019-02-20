Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra...

40 dakika önce

IHAAW200932-SIY/20-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında İcra..., System.String[]
IHAAW200932-SIY/20-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı. 20.02.2019 20: 09: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı, Ankara, Politika
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