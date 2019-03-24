Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket Çalışmalarını Yaptırmıyoruz Dersek Doğru Olmaz, Ancak...
1 saat önce
IHAAW204038-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz, ancak vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum.
IHAAW204038-SIY/24-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz, ancak vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum. Anketlerde oranların çok farklı olduğunu görüyorsunuz, oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz" dedi. 24.03.2019 20: 40: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:46 Kaynak: İHA
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