Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket Çalışmalarını Yaptırmıyoruz Dersek Doğru Olmaz, Ancak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket Çalışmalarını Yaptırmıyoruz Dersek Doğru Olmaz, Ancak...

1 saat önce

IHAAW204038-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz, ancak vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW204038-SIY/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz, ancak vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum. Anketlerde oranların çok farklı olduğunu görüyorsunuz, oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz" dedi. 24.03.2019 20: 40: 38 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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