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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

17.01.2022 20:02
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,??????? "TURKOVAC aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,??????? "TURKOVAC aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde yaptığı konuşmaya, güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip oldukları Arnavutluk'u bir kez daha ziyaret etmekten ve Arnavutluk Meclisi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı üç hafta önce Türkiye'de misafir ettiklerini hatırlatan Erdoğan, Nikolla ile parlamentolar arası ilişkilerin nasıl ileriye götürülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, milletvekilleri arasında temas ve iş birliğini artırmanın ilişkilerin gelişimine ciddi katkı sağlayacağı noktasında mutabık kaldıklarını söyledi.

"Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur"

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından kısa bir süre sonra, 1923 yılında akdedilen ilk dostluk anlaşmalarından birinin de Arnavutluk ile yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması adını taşıyan bu anlaşma esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu izhar ediyor. Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz yaklaşık 6 asrı bulan köklü, güçlü bir maziye dayanıyor. Ortak tarihimizin izleri sadece siyasi hayatta değil, İşkodra'nın taş konaklarında, Berat'ın cumbalı evlerinde, Ethem Bey Camii'nin mimarisinde de ifadesini buluyor. Dostluk ve akrabalık bağlarımız bu sağlam temel üzerinde her geçen gün gelişiyor." diye konuştu.

Hükümetlerin gayretleri sayesinde iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahip olunduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan'ın 2013 yılında Türkiye'yi tek taraflı olarak Arnavutluk'un beş stratejik ortağından biri ilan etmesi bu tablonun ifadesidir. Başbakan Rama'nın geçtiğimiz yılın başında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle imzaladığımız ortak siyasi bildiriyle ilişkilerimizi resmi olarak da stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bundan sonra da hem ülkelerimizin hem bölgemizin hem de tüm dünyanın barış, refah, huzur, istikrarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz. Yeter ki biz kardeşliğimize, kuşatıcı yaklaşımımıza, ortak hedeflerimize, iş birliğimizi sürekli daha ileriye taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bu güzel ve sevindirici tabloyu hiç kimsenin bozmasına beraberce izin vermeyeceğimize ben yürekten inanıyorum."

Balkanlar'da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel iş birliğinin temininin Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Malum, Kosova birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısındaydım, o zaman Başbakanım ve ikinci olarak hemen anında biz Kosova'yı tanıdık. O günden bugüne de Kosova'nın dünyada tanınması mücadelesini dünyanın değişik ülkelerinde vermeye devam ediyoruz." dedi.

Arnavutluk'un Balkanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tarihi bağlarımız yanında NATO'daki müttefiklik hukukumuz da ilişkilerimizin güvenlik boyutunda önemli yere sahiptir. Balkanların ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan tek Balkan forumu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci çatısı altında da Arnavutluk'la örnek bir dayanışma içerisindeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ise dayanışma sergilediğimiz bir diğer bölgesel platformdur. Türkiye ve Arnavutluk'un bölgede barış ve istikrarın kökleşmesi bakımından müştereken oynadığı rolü sadece bu örneklerde dahi çarpıcı şekilde görmek mümkündür. Bu vesileyle Arnavutluk'u, 1 Ocak 2022 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için de tebrik ediyorum. Geçmişte bizim de icra ettiğimiz bu görev boyunca sahip olduğumuz tecrübeleri Arnavutluk'la paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Türk milletinin, her zaman olduğu gibi bugün de tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2019 depreminde ve 2020 yılında patlak veren koronavirüs salgınında Arnavutluk'a en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

"Verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip, teslim ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda da bildiğiniz gibi TURKOVAC aşısını çıkardık ve TURKOVAC aşısıyla birlikte de yine her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız. Geçtiğimiz nisan ayında, Arnavut kardeşlerimiz için 68 gün gibi rekor bir sürede inşaatını tamamladığımız Fier'deki Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesini hizmete aldık. Bugün de Laç'ta yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. Mutluyum çünkü verdiğimiz sözü tarihi gelmeden bitirip, teslim ettik. Bu katkılarımız Arnavut kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmuşsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Türkiye'nin devleti, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla ihtiyaç duyduğu her alanda ve her zaman Arnavutluk'un yanında yer almayı sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Aynı şekilde Arnavut dostlarımızın da Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeteceğine yürekten inanıyorum. Ülkemizde darbe girişiminde bulunarak demokrasimize kasteden, Meclisimizi bombalayan, insanlarımızı katleden FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetlerimizin başında yer alıyor. Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gerçek dostun, acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyen olduğunun" asla unutulmamasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karşınıza çıkarsa çıksın bu yapı tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde, sonunda kendisine kol, kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Türkiye'de olduğu gibi buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerin de gizli gündemleri olduğundan, vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya sereceklerinden zerre kadar şüpheniz bulunmasın. Tıpkı Türkiye gibi, tıpkı pek çok ülke gibi Arnavutluk'un milli güvenliği için de bir tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinize o derece güvenle bakabilirsiniz.

Derhal harekete geçmezseniz bu yapının ülkemizde teşebbüs ettiği alçak girişimlerin benzerlerinin burada da tekrarlanması kaçınılmazdır. Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık, sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum. Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekun harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. İnşallah bir dahaki temasımızı bu konuyu artık gündemimizden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi üyelerini ve tüm Arnavutluk halkını selamlayarak, "Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostluk ve kardeşliğin ebediyen sürmesini temenni ediyorum. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Balkanlar, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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