Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Slovenya ile) Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda...

Kaynak: AA

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