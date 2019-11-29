Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Arnavutluk'ta deprem oldu. İnşallah orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız." - İSTANBUL