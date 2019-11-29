Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Arnavutluk'ta deprem oldu. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Arnavutluk'ta deprem oldu. İnşallah orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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