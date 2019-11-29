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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Arnavutluk'ta deprem oldu. İnşallah orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız." - İSTANBUL
6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir