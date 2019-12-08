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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Arnavutluk'taki deprem sonrası sivil toplum kuruluşlarımız ülkeye giderek çalışmalara başladı. 500 konut yapmak için de talimat verdim. Uygun yerler tespit edilecek. Bu destekler Arnavutluk'u süratle ayağa kaldıracak." - İSTANBUL
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