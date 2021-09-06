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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır

06.09.2021 13:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" diyerek aşı çağrısı da yaparak, "Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Aşılama konusunda Türkiye'nin ciddi bir başarı elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne alırsak bu tablo ülkemiz adına önemli bir başarıdır. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Velilerimizin, çocuklarımızın müsterih olmasını diliyorum" dedi.

Açıklamasının devamında aşı konusunda çağrı yapan Erdoğan, "Sırası gelmiş vatandaşlarımızı, eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmayan davet ediyorum. Bu hususta asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır. Aşı ile ilgili bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Burada çok önemli gördüğüm bir hususu vurgulamak istiyorum. Başarı tesadüften öte, disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde çalışkan öğrencilerle beraber mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır. İlk defa okulla tanışma heyecanı yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum.

"2 MİLYON TABLET VE BİLGİSAYARI ÖĞRENCİLERİMİZE ULAŞTIRDIK"

Önceki sene başlayan, 1.5 yıldır dünyayı sarsan koronavirüs salgını, eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokak yasağı dahil sert tedbirlere başvurdu. Türkiye olarak biz de öldürücü etkinin yüksekliği sebebiyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Evlatlarımızın, öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atmamak için azami hassasiyet gösterdik. Kimi zaman okulları açarak ancak daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık. Salgının yoğun seyrettiği dönemlerde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. EBA ile uzaktan eğitimi başarı ile yürüttük. TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarından eğitimin devamını temin ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken aşı mesajı: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Hazırlık sürecinde bilim insanlarımızın yanı sıra eğitimin tüm paydaşlarının fikrine başvurduk. MEB ve Sağlık Bakanlığımız önlemleri, yapılması gerekenleri birlikte belirlediler. Velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapı sağladık. Gönüllülük esası ile devam ettirdiğimiz aşılamada toplam doz 100 milyon sınırına doğru gidiyor. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı şekilde aşıya ulaşabilmektedir. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne alırsak bu tablo ülkemiz adına önemli bir başarıdır. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Velilerimizin, çocuklarımızın müsterih olmasını diliyorum.

DİKKAT ÇEKEN AŞI MESAJI: İMKANI DEĞERLENDİRMEK ŞARTTIR

Sırası gelmiş vatandaşlarımızı, eğitim camiamızı, velilerimizi aşılarını olmayan davet ediyorum. Bu hususta asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak aşı imkanını da değerlendirmek şarttır. Aşı ile ilgili bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken aşı mesajı: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır

"GAYRETİN ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY DAYANMIYOR"

Sizler milletimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Sizlere daha güçlü, itibarlı bir ülke bırakma gayesiyle gece gündüz çalışıyoruz. Eğitim çağlarındaki insanlarımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz. Öğretmenleriniz ve aileniz de bunun için emek veriyor, mücadelede ediyor. Sizlere tavsiyem, Allah'ın her birinize bahşettiği kabiliyetlerin özünüzdeki gizli hazinelerin farkına varmanızdır. Şu son Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda o azmin, o gayretin neticesinde altın, gümüş, bronz alanları izledik değil mi, gördünüz, bir kol, bir diğer kol yok, ayaklar yok ama altına gitti. Demek ki gayretin önünde hiçbir şey dayanmıyor. Bunu yüzmede yapıyor. Kulvarında giderken sağa sola sapma yok. Azmiyle koruyor. Bence o gencimizin başarısı bize birer örnektir. Kendinize inanın, milletinize inanın. Bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye Devleti'nin vatandaşı olmaktan daima iftihar edin. Yüzlerinizdeki umudu görüyor, ülkemizin aydınlık geleceğine bütün kalbimle inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır - Son Dakika
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