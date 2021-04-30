Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

30.04.2021 14:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Aşılama sürecinin seyrine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." diyerek yanıt verdi.

Erdoğan, görüşmelerin yapıldığını, gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşme yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek. Bazı ihtimaller diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile de bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum."

Yerli aşının ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin soruya da Erdoğan, yerli aşı konusunda şu anda üniversitelerin, bazı ilaç firmalarının yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirterek, "Yani bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, eylül-ekim gibi onların üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle eylül-ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla anlaşmaya varmak mümkün değil"

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum, onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımızın arasında yapıldı. Yine geldiler farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil."

Erdoğan, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine de, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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