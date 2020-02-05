Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin ilanıdır. Bu askerlerimize karşı bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" dedi. - ANKARA