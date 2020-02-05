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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin ilanıdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin ilanıdır. Bu askerlerimize karşı bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" dedi. - ANKARA
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