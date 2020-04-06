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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz."
"Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir."
-"2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız."
"Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:09 Kaynak: İHA
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