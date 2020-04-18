Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesi inşaatının çalışmalarını havadan inceledi. - İSTANBUL

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