Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin Temel Atma Töreninde Konuşuyor.
40 dakika önce
IHAAW131517-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşuyor.
IHAAW131517-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 10 yıllık bir sabrın meyvesini topluyoruz. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Burası vatan, millet düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacak" dedi. 10.02.2019 13: 15: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:22 Kaynak: İHA
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