Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
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