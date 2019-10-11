Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan...
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Attığımız bu adımı asala durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız." - İSTANBUL
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız Berat Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Türkiye taviz vermeyecek