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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim" dedi. - İSTANBUL
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