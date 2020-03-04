Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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