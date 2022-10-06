Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldiTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme - Son Dakika

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