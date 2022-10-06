Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldiTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldiTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme

06.10.2022 19:30

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi

Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme

PRAG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.

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Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldiTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldiTürkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme - Son Dakika
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