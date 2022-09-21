Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Ticaret Bakanı Mehmet Muş , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü - Son Dakika

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