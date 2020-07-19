Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. - İSTANBUL
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19.07.2020 21:03:14. #1.13#
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